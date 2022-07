Nationalrat Aus für Vollspalten-Böden - allerdings erst 2040

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Vollspaltenböden - ein Aufreger seit Jahren Foto: APA/VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN

D as Ende der Vollspalten-Böden in der Schweinehaltung ist besiegelt. Dafür sorgt eine Tierschutz-Novelle, die Donnerstagnachmittag vom Nationalrat beschlossen wird. Allerdings können bestehende Anlagen noch bis 2039 weiter betrieben werden, was SPÖ und NEOS empörte. FP-Mandatar Peter Schmiedlechner nannte die Tierschutz-Maßnahmen "Politik der Schwachsinnigen".