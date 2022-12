Beschluss Nationalrat nahm Abschied von der Hofburg

M it der traditionellen Weihnachtsrede des Nationalratspräsidenten endete am Donnerstag die letzte Sitzung des Nationalrates im Ausweichquartier in der Hofburg. Letzter Gesetzesbeschluss im Sommer 2017 bezogenen Redoutensaal war die Erhöhung der Bezüge von Grundwehr- und Zivildienern. Viele Redner zeigten in den letzten Debatten Vorfreude auf die künftige Arbeit im renovierten Theophil Hansen-Bau am Ring. Am 12. Jänner wird dort mit einem Festakt die Rückkehr gefeiert.