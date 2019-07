Rauchverbot in Gastronomie ab November fix .

Rauchen in der Gastronomie wird ab November untersagt. Ausgenommen sind nur noch Gastgärten oder Ähnliches. Die FPÖ stimmte am Dienstag im Nationalrat als einzige Fraktion gegen den Beschluss und warnte vor einer Belastung der Wirte. SPÖ und Liste JETZT verknüpften den Beschluss mit Kritik an der abgewählten Regierung. Eigentlich hätte das Rauchverbot schon seit 1. Mai des Vorjahres gelten sollen.