Nations League Dänemark unterliegt Kroatien zuhause 0:1

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Kroatien siegt in Kopenhagen knapp Foto: APA/Ritzau Scanpix

D änemark hat in der laufenden Fußball-Nations-League den ersten Punkteverlust kassiert. Die Dänen unterlagen Kroatien am Freitagabend in Kopenhagen mit 0:1 (0:0) und liegen damit nach drei Runden in der Gruppe 1 der Liga A mit sechs Punkten zwei Punkte vor den zweitplatzierten Österreichern. Das ÖFB-Team gastiert am kommenden Montag (20.45 Uhr) für eine Revanche und ein Duell um die Tabellenführung im Parken.