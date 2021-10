Italien fordert Spanien im Kampf um Titel .

Im Mailänder San Siro kommt es am Mittwoch (20.45 Uhr) zur Neuauflage eines Fußball-Klassikers. EM-Champion Italien und Spanien bestreiten das erste Halbfinale im Ringen um den Nations-League-Titel. Das Final Four hätte eigentlich schon im Juni 2021 stattfinden sollen, aufgrund der coronabedingten Verlegung der Europameisterschaft in diesem Zeitraum wurde es allerdings in den Oktober verlegt. Den zweiten Finalteilnehmer ermitteln am Donnerstag in Turin Belgien und Frankreich.