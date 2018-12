Portugal trifft auf Schweiz, Niederlande auf England .

Die Halbfinal-Duelle der ersten Finalrunde der Fußball-Nations-League lauten Niederlande gegen England und Portugal gegen Schweiz. Das ergab die Auslosung am Montag in Dublin. Europameister Portugal und die Schweiz spielen am 5. Juni in Porto, einen Tag später steigt Niederlande - England in Guimaraes.