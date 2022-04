Die größten Eier

Werbung

Wo also kommen die Eier wirklich her? Nein, ich meine nicht die Eier, die der Osterhase unseren Kindern bringt. Ich gehe hunderte Millionen Jahre zurück zum Ursprung der Erdgeschichte. Was ist für uns überhaupt ein Ei? Sie werden sagen: Ganz einfach – Eischale, Eigelb und Eiweiß. Das würde ich aus heutiger Sicht sofort unterschreiben. Aber so einfach ist das in der Evolution leider nicht! Die harte Schale, also die aus Kalk aufgebaute äußere Eihülle, wie wir sie vom Frühstücksei kennen, kam erst viel später ins Spiel.

Lurche betraten vor hunderten Millionen von Jahren als erste Wirbeltiere das Festland – Lurche, die wir heute so ähnlich auch noch kennen, sind es doch Vertreter der Schwanzlurche, wie Salamander und Molche, oder Froschlurche, wie Frösche und Kröten. Genau diese Gruppe legte gallertartige Eier im Wasser ab. Sie kennen das möglicherweise von Ihrem Teich zu Hause, wo gerade wieder die Zeit des Laichs ist. Weiche, durscheinende Ballen mit bis zu 10.000 Eiern schwimmen jetzt in stehenden Gewässern. Sei es in Schnüren oder Haufen, es wimmelt derzeit oft von Frosch- oder Kröten-Eiern.

Wasser ist für diese feinen Gebilde und deren Bewohner überlebenswichtig. Amphibien benötigen somit Wasser, um sich vermehren zu können, sie sind also von Wasseransammlungen abhängig, sowohl geografisch als auch jahreszeitlich. Vor rund 300 Millionen Jahren lösten Reptilien dieses Problem der Wasserabhängigkeit. Sie produzierten eine schützende, kalkige Eischale, die vor Austrocknung schützte und gleichzeitig die Nährstoffe für den Embryo im Inneren des Eis einschloss. Der Siegeszug der Reptilien und somit der Dinosaurier konnte beginnen.

Nun, was war aber zuerst da, Ei oder Henne? Darüber lässt sich natürlich trefflich streiten, wobei sich die Frage bei schalenlosen, weichen Laich-Gelegen genauso stellt: Irgendwer muss ja auch den Laich ablegen – aber wer ist dann aus dem ersten gallertartigen Gebilde geschlüpft? Amnioten, also Landwirbeltiere, deren Embryonen sich in einer mit Fruchtwasser gefüllten Hülle (Amnion) entwickeln, starteten diese Strategie ohne verkalkte Schale vor rund 280 Millionen Jahren im Zeitalter des Perm. 100 Millionen Jahre fehlen jedoch in der Amnioten-Entwicklung, bis erste hartschalige Eier fossil erhalten blieben – die Vorgänger der modernen Eier waren also nicht erhaltungsfähig.

Erste Vertreter waren hier noch aquatisch lebende Mesosaurier, sie konnten sich aber schon an Land bewegen. Vor rund 195 Millionen Jahren wurden die ältesten uns heute bekannten Eier mit dünner Schale von sauropodomorphen (langhalsige Pflanzenfresser) Dinos wie Massospondylus, Lufengosaurus und Mussaurus in die warmen Sande Südafrikas, Chinas und Argentiniens gelegt. Erst durch klimatische Einflüsse wurden die Eischalen der Dinosaurier später stärker mineralisiert und damit auch dicker und widerstandsfähiger. Wie auch immer, stellen Sie die Frage, was zuerst da war, Henne oder Ei, einfach einmal so in der Familie, und Sie werden sehen: ein Problem – viele Meinungen!

Tarbosaurus-Eier im Doppelpack

Erste Funde von Dinosaurier-Eiern stammen aus dem 19. Jahrhundert (um 1859) aus Frankreich. Ihr Ursprung war damals noch nicht bekannt, wurden sie doch für Eier von Riesenvögeln oder Krokodilen gehalten. Die wohl größten Eier, die man jemals gefunden hat, bis zu 60 cm groß, sind die paarigen Eier von Tarbosaurus. Hunderte Hühnereier würden in so ein Tarbosaurus-Ei passen – was für ein gigantisches und köstliches Omlette würde das ergeben! Manche Dinosaurier besaßen paarige Eileiter, daraus ergab sich auch die paarige Eiablage – im Gegensatz zu heutigen Vögeln, bei welchen ein Eileiter verkümmert ist.

Tarbosaurus war einer der größten Raubdinosaurier, also der fleischfressenden Dinos der späten Kreidezeit. Er lebte in China vor rund 70 Millionen Jahren. Ein echtes Tarbosaurus-Eier-Paar ist im Naturhistorischen Museum in Wien im Dinosaurier-Saal 10 zu bewundern. Die hier ausgestellten Tabosaurus-Eier aus der späten Kreidezeit Chinas sind beträchtliche 45 cm groß! Daneben kann man am Museum bei mir noch viele andere fossile Dinosaurier-Eier und auch fantastischen Nester von Oviraptor und Titanosaurus bestaunen und Nachbildungen sowie Animationen erleben.

Der arme Oviraptor, was so viel heißt wie Ei-Räuber, aus der späten Kreidezeit vor rund 80 Millionen Jahren hat es bei der Namensgebung leider dumm erwischt – glaubte man doch, das Tier, welches auf dem Nest gefunden wurde, wollte die Eier rauben. Ganz im Gegenteil, konnte man später durch die Analyse der Eier und die Überlieferung der Embryonen doch feststellen, dass es sich bei diesen Tieren um die brütenden Muttertiere gehandelt hatte! Enorme Dimensionen von kalkschaligen Eiern entwickelten auch die größten Vertreter der Oviraptoren vor rund 80 Millionen Jahren. Die bis zu 8 Meter langen gefiederten Gigantoraptoren brachten mit bis zu 45 cm großen und paarig abgelegten Eiern die größten Eier im gesamten Tierreich hervor.

Ja, nicht alles, was ein Ei gelegt hat, ist automatisch ein Vogel! Nein, vielmehr haben die Reptilien diese Art der Fortpflanzung ins Leben gerufen. Ob Schlange, Krokodil oder Dinosaurier, ähnlich waren die auf Eiern basierenden Fortpflanzungswege, also eierlegend (ovipar). Eines hatten also alle echten Dinos gemeinsam: Sie legten Eier. Manche ein Ei, manche paarige Eier und andere wiederum gleich ganze Nester voll von Eiern. In Spanien hat man gigantische Felder mit Eigelegen gefunden. In der späten Kreidezeit wurden dort über viele Generationen an die 90.000 Eigelege mit gesamt bis zu 300.000 Eiern von den Dino-Müttern abgelegt. Riesige solcher Felder kennt man auch von Hadrosaurieren, also Entenschnabelsauriern, aus Asien, Nord- und Südamerika.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Eiersuchen und Frohe Ostern, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

http://objekte.nhm-wien.ac.at/objekt/th1544/ob1554

https://www.nature.com/articles/s41598-019-40604-8