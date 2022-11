Naturkatastrophe Mehr als 40 Tote bei Erdbeben in Indonesien

US-Erdbebenwarte gab die Stärke des Bebens mit 5,6 an Foto: APA/AFP

B ei einem Erdbeben auf Indonesiens Hauptinsel Java sind am Montag nach vorläufigen Behördenangaben mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen und hunderte weitere verletzt worden. Bisher gebe es 44 Todesopfer, sagte der Sprecher der Stadtverwaltung der am stärksten betroffenen Stadt Cianjur der Nachrichtenagentur AFP. "Hunderte, vielleicht sogar tausende Häuser wurden zerstört." Die US-Erdbebenwarte (USGS) gab die Stärke des Bebens mit 5,6 an.