Vereinzelt würden frühe Marillensorten im Raum Krems schon jetzt blühen. Am Wochenende soll es bei den etwa 100.000 Marillenbäumen in der gesamten Wachau so weit sein. Die Vollblüte wird den Touristikern zufolge im Laufe der kommenden Woche erwartet.

Flanieren durch Marillengärten

Eine Empfehlung für Bewegung an der frischen Luft ist ein Spaziergang am Marillenweg durch die Gärten vom Bauer Harald Aufreiter oder eine Wanderung auf der Marillenmeile Rossatz.

Los geht es bei der 4 km langen Tour am Marillenweg vom Hofladen des Weinhof Aufreiter, Infotafeln am Weg geben Einblicke in den Jahreskreislauf der Wachauer Marille. Auf der Rossatzer Marillenmeile wandert oder spaziert man durch die Marillengärten und vorbei an den Marillenbaubetrieben von Österreichs größter Marillenanbau-Gemeinde, der Marktgemeinde Rossatz-Arnsdorf.

Für jene, die mit dem Auto anreisen, kann es bis zum Freitag, 29. März, 14 Uhr wegen der Generalsanierung des Tunnels in Dürnstein zu Verzögerungen kommen. Ab diesem Zeitpunkt wird die Straße wieder freigegeben, bis dahin gilt die einspurige Baustellen-Umfahrung mit einer Gegenverkehrsregelung.

Alle Informationen zur Marillenblüte, Live-Webcam mit Blühstatus, Erlebnismöglichkeiten und Rezepte zu den Wachauer Marillen finden sich auf www.marillenbluete.at