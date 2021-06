46:72 kurz nach Spielhälfte und 69:87 vor Beginn des letzten Viertels waren die Hawks in Spiel fünf zurückgelegen. Doch wie in der Partie zuvor fand das Team aus Georgia noch einen Weg zum Sieg. 18.624 geschockte Fans im Wells Fargo Center erlebten in den Schlussminuten einen regelrechten Kollaps ihrer Mannschaft. Die Hawks können nun in Spiel sechs am Freitag in Atlanta gegen den Qualifikationssieger der Eastern Conference alles klarmachen und zum ersten Mal seit 2015 in das Semifinale einziehen.

Für die Clippers war es der dritte Sieg gegen Utah in Folge. Obwohl sie auf ihren Superstar Kawhi Leonard verzichten mussten, gelang ihnen auswärts ein 119:111-Erfolg. Auch wegen Leonards Knieverletzung kritisierte indes Superstar LeBron James die Liga-Verantwortlichen angesichts der vielen Ausfälle harsch. "Sie wollten alle nicht auf mich hören wegen des Saisonstarts. Ich wusste genau, was passieren würde", schrieb der Superstar der Los Angeles Lakers auf Twitter.

Neben Leonard verpassten bereits Anthony Davis, James Harden, Donovan Mitchell, Mike Conley, Jaylen Brown, Joel Embiid und Kyrie Irving in dieser Saison mindestens ein Play-off-Spiel - ein Rekord. Laut ESPN gab es in den NBA-Play-offs noch nie so viele Ausfälle von Topstars. Obwohl die vergangene Spielzeit wegen der Corona-Pause erst am 11. Oktober geendet hatte, startete die Saison am 22. Dezember. James sprach sich vergebens für eine Verlegung der Saison ins Jahr 2021 aus.

NBA-Ergebnis vom Mittwoch - Play-off, 2. Runde/Viertelfinale ("best of seven"):

Eastern Conference: Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 106:109 (Stand in der Serie 2:3)

Western Conference: Utah Jazz - Los Angeles Clippers 111:119 (Stand 2:3)