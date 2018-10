Auftakt-Sieg für Jakob Pöltl mit San Antonio .

Jakob Pöltl und die San Antonio Spurs sind am Mittwoch (Ortszeit) mit einem Sieg in die Saison 2018/19 der National Basketball Association (NBA) gestartet. Die Texaner bezwangen die Minnesota Timberwolves zum Auftakt vor eigenem Publikum 112:108. Der seit Montag 23-jährige Wiener verzeichnete je vier Punkte und Rebounds sowie zwei Assists in 7:52 Minuten auf dem Parkett.