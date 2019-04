Aus für Spurs und Pöltl in erster Play-off-Runde .

Jakob Pöltl und die San Antonio Spurs sind in der ersten Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA) ausgeschieden. Ein 86:90 bei den Denver Nuggets bedeutete das 3:4 im "Best of Seven" und das vorzeitige Saisonende. Der Center aus Wien bilanzierte mit zwei Punkten und acht Rebounds in 18:04 Minuten Spielzeit. Denver trifft nun auf die Portland Trail Blazers.