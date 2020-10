Einnahmen der Teams sanken wegen Corona um 10 Prozent .

Die Einnahmen der National Basketball Association (NBA) sind in der Saison 2019/20 im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 8,3 Milliarden US-Dollar (7,08 Mrd. Euro) zurückgegangen. Das berichtete der TV-Sender ESPN unter Berufung auf die internen Unterlagen der NBA. Wegen der Coronavirus-Pandemie war der reguläre Spielbetrieb im März 2020 abgebrochen worden. Ab August wurde die Saison an nur einem einzigen Ort, in der sogenannten "Blase" nahe Orlando, wieder aufgenommen.