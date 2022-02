Erstes Triple-Double von James Harden für Philadelphia

Die von Joel Embiid und James Harden angeführten Philadelphia 76ers haben am Sonntag das Duell mit den New York Knicks in der National Basketball Association (NBA) im Finish noch klar für sich entschieden. Beim 125:109 im Madison Square Garden verbuchte der Center aus Kamerun 37 Punkte und neun Rebounds. "The Beard" bilanzierte bereits bei seinem zweiten Einsatz im Dress der 76ers mit einem Triple-Double: 29 Zähler, 16 Assists und zehn Rebounds.

