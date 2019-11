LeBron James überzeugte bei nächstem Lakers-Sieg .

LeBron James hat beim nächsten Erfolg der Los Angeles Lakers in der National Basketball Association zu gefallen gewusst. Der Superstar der Kalifornier verbuchte am Dienstag beim 112:107 gegen Oklahoma City Thunder mit 25 Punkten, elf Rebounds und zehn Assists ein "Triple-double". Es war sein fünftes in der laufenden Saison.