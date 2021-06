Phoenix mit 4:0 gegen Denver ins Conference-Finale .

Die Phoenix Suns haben in der NBA mit einem "Sweep" gegen die Denver Nuggets den Einzug ins Finale der Western Conference geschafft. Phoenix gewann am Sonntag mit 125:118 in der eigenen Halle auch das vierte Duell der "best of seven"-Serie und trifft nun auf Utah Jazz oder die Los Angeles Clippers (Stand 2:1). In der Eastern Conference glichen die Milwaukee Bucks dank eines 107:96-Erfolgs über die Brooklyn Nets zum 2:2 aus.