NBA Pöltl bei Spurs-Niederlage doppelt zweistellig

J akob Pöltl hat am Donnerstag (Ortszeit) beim 121:127 der San Antonio Spurs bei den Minnesota Timberwolves mit 17 Rebounds seine persönliche Bestleistung in der National Basketball Association (NBA) egalisiert. Zudem übertraf er die Karriere-Marke von 2.500 und hält nun bei 2.514. Weiters steuerte der Center 15 Punkte zum 27. Saison-Double-Double und je drei Assists sowie Blocks in 31:00 Minuten auf dem Parkett bei.