Pöltl bester Rebounder bei Spurs-Erfolg .

Dritter Sieg in Serie für die San Antonio Spurs in der National Basketball Association (NBA): Beim 111:86 gegen die Phoenix Suns am Dienstag (Ortszeit) war Jakob Pöltl mit elf Rebounds der stärkste Mann seines Teams an den Brettern. Zudem steuerte der 23-jährige Wiener acht Punkte und einen Assist in 20:43 Minuten auf dem Parkett bei.