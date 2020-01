Bryant, der am Sonntag im Alter von 41 Jahren gemeinsam mit seiner 13-jährigen Tochter Gianna und sieben weiteren Menschen bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen war, trug in der zweiten Hälfte seiner NBA-Karriere die Nummer 24. In seinen 20 Saisonen bei den Los Angeles Lakers wurde er 18-mal ins All-Star Game berufen und viermal zum besten Spieler (MVP) des Events gewählt.

Im ersten Basketball-Spiel im Staples Center von Los Angeles nach Bryants Tod unterlagen die L.A. Clippers den Sacramento Kings deutlich 103:124. Unter dem Dach der Halle, die sich die beiden Stadtrivalen teilen, waren die Lakers-Trikots von Bryant mit den Nummern 8 und 24 diesmal nicht wie üblich überdeckt. Vor Spielbeginn gab es ein zweiminütiges Gedenkvideo. Das ursprünglich für Dienstag angesetzte Stadtduell Lakers-Clippers war verschoben worden.

NBA-Titelverteidiger Toronto Raptors landete indes mit einem 115:109 bei den Cleveland Cavaliers seinen neunten Sieg in Serie. Bei den Dallas Mavericks fällt Jungstar Luka Doncic wegen einer neuerlichen Knöchelverletzung aus. Der 20-jährige Slowene soll in zwei Wochen in Chicago sein erstes All-Star Game bestreiten.

NBA-Ergebnisse vom Donnerstag: Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 109:115, Washington Wizards - Charlotte Hornets 121:107, Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 127:117, Boston Celtics - Golden State Warriors 119:104, Denver Nuggets - Utah Jazz 106:100, Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 103:124