San Antonio bei 115:135 gegen Boston ohne Chance .

Vierte Niederlage im neunten Saisonspiel der National Basketball Association (NBA) für die San Antonio Spurs: Die Texaner mit Jakob Pöltl in ihren Reihen waren am Samstag (Ortszeit) vor eigenem Publikum gegen die Boston Celtics beim 115:135 ohne Chance. Der 24-jährige Center aus Wien verzeichnete drei Punkte, sechs Rebounds und drei Assists in 12:36 Minuten auf dem Parkett.