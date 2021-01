San Antonio bezwingt Minnesota nach Verlängerung .

Mit einem 125:122 n.V. haben die San Antonio Spurs am Samstag (Ortszeit) zum Auftakt des "Doppels" bei den Minnesota Timberwolves den dritten Sieg in Serie in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Jakob Pöltl bilanzierte mit sieben Rebounds und je einem Punkt, Assist sowie Steal in 16:25 Minuten Spielzeit. Am (heutigen) Sonntag treffen die beiden Teams neuerlich in Minneapolis aufeinander.