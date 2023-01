NBA San Antonio stoppte Pleitenserie mit 106:98 gegen Brooklyn

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

36 Punkte sind Karrierebestleistung von Keldon Johnson in der NBA Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

M it einem 106:98 gegen die Brooklyn Nets haben die San Antonio Spurs am Dienstag (Ortszeit) ihre Serie von zuletzt fünf Pleiten in der National Basketball Association (NBA) gestoppt. Jakob Pöltl steuerte zum 14. Spurs-Sieg im 45. Saisonspiel zwölf Punkte, sieben Rebounds, drei Assists, zwei Blocks und einen Steal bei. Der 27-jährige Center aus Wien war 21:43 Minuten im Einsatz. Er gehörte zum 200. Mal in einem NBA-Spiel der Startformation an.