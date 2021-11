San Antonio verliert auch bei Comeback von Jakob Pöltl

Für die San Antonio Spurs hat es am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) auch beim Comeback von Jakob Pöltl eine Pleite gesetzt. Die Texaner waren bei den Minnesota Timberwolves chancenlos und verloren mit 90:115. Der Center aus Wien verbuchte je zwei Punkte und Rebounds sowie je einen Assist und Block in nur 15:19 Minuten auf dem Parkett. Die Texaner erlitten die vierte Niederlage en suite und die elfte im 15. Saisonspiel.