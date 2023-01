NBA San Antonio verlor 114:117 bei New York Knicks

Jalen Brunson erzielt mit 38 Punkten einen Karrierebestwert in der NBA Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

E rst im Finish haben sich die San Antonio Spurs am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) den New York Knicks beugen müssen. Das 114:117 im Madison Square Garden war die dritte Niederlage in Folge für die Texaner. Jakob Pöltl verbuchte sechs Punkte, mit acht Rebounds die meisten in seinem Team sowie je einen Assist, Steal und Block in 26:01 Minuten auf dem Spielfeld.