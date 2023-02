NBA NBA-Superstar James fällt mindestens zwei Wochen aus

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Lakers-Star LeBron James droht längerer Ausfall Foto: APA (AFP)

B asketball-Superstar LeBron James fehlt den Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA mindestens zwei Wochen. Das berichtete am Dienstag der US-TV-Sender ESPN. Der 38-Jährige hatte sich beim 111:108-Sieg gegen die Dallas Mavericks am Sonntag am rechten Fuß verletzt. Ob der vierfache NBA-Champion in 14 Tagen wieder ins Team zurückkehren wird, hängt davon ab, wo die Lakers zu diesem Zeitpunkt in der Tabelle stehen.