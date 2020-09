Der Deutsche Daniel Theis hatte die Celtics per Dunk 103:101 in Führung gebracht, eine halbe Sekunde war noch zu spielen. Raptors-Topscorer Kyle Lowry (31 Punkte) brachte mit einem weiten Einwurf auf Anunoby in der finalen Szene die gesamte Celtics-Defensive durcheinander. Jayson Tatum, Anunobys Gegenspieler, ärgerte sich danach: "Ich übernehme die Verantwortung. Wir hätten dieses Spiel nicht verlieren dürfen."

Im ersten Halbfinale der Western Conference gewannen die Los Angeles Clippers deutlich mit 120:97 gegen die Denver Nuggets. Clippers-Star Kawhi Leonard wurde im vierten Viertel bereits geschont.

Play-off-Ergebnisse der NBA vom Donnerstag in Orlando (2. Runde, Conference-Halbfinale, "best of seven"):

Eastern Conference: Boston Celtics - Toronto Raptors 103:104 (Stand in der Serie 2:1)

Western Conference: Los Angeles Clippers - Denver Nuggets 120:97 (Stand 1:0)