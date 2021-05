Vierte Niederlage in Folge für San Antonio .

Die San Antonio Spurs haben am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die vierte Niederlage in Folge erlitten. Beim 99:110 in Salt Lake City im ersten von zwei Duellen mit Utah Jazz verzeichnete der Wiener Jakob Pöltl sechs Punkte, vier Assists und drei Rebounds in 20:14 Einsatzminuten. Am Mittwoch treffen die beiden Teams neuerlich in der Vivint Arena aufeinander.