Betrüger suchen sich Namen aus dem Telefonbuch, rufen diese an und gaukeln ihnen falsche Tatsachen vor. Meist sind es ältere Menschen, die Opfer dieser Betrügereien werden.

In diesem Fall wäre beinahe eine Kundin der HYPO NÖ-Filiale Wien Alsergrund diesem Trick zum Opfer gefallen. Die Frau meldete sich telefonisch bei ihrem Betreuer Roland Walder und teilte ihm mit, 78.000 Euro beheben zu wollen.

„Mir kam das Ganze seltsam vor, da die ältere Dame noch nie einen so hohen Betrag in bar behoben hatte und sie nervös wirkte. Also machte ich sie darauf aufmerksam, dass ich von Betrugsversuchen gehört habe und ihr helfen könne, sollte sie davon betroffen sein“, berichtet Walder: „Sie verneinte nicht, bestand aber auf Auszahlung des Betrags.“

Die Dame hätte Wertpapiere verkaufen müssen, um die Summe überhaupt ausbezahlt zu bekommen, weshalb Walder ihre beiden Kinder telefonisch kontaktierte. Da sie zeichnungsberechtigt sind, ist das Bankgeheimnis weiterhin geschützt. Die Frau erschien wenig später, merklich nervös, an der Kassa. „Sie stand sichtlich unter Druck. Meine Kollegin und ich beruhigten sie vorerst“, so Walder. Kurze Zeit später meldete sich der Sohn, der bestätigte, dass es sich nur um einen Betrugsversuch handeln könne. Die Kripo wurde daraufhin sofort verständigt.

Tochter war angeblich in Autounfall verwickelt

Es stellte sich heraus, dass die Täter die Frau kontaktierten und ihr mitteilten, dass sie von der Polizei wären und ihre Tochter in einen von ihr verschuldeten Unfall verwickelt sei. Sie habe angeblich vergessen, die Haftpflichtversicherung für das Jahr 2019 zu bezahlen und sitze nun im Gefängnis. Wenn die ältere Dame allerdings 78.000 Euro überweise, würde ihre Tochter wieder frei kommen und die Versicherung gelte wieder.

Um den Betrug aufzuklären, fuhr die Tochter mit der Kripo schließlich zu ihrer Mutter, um ihr zu zeigen, dass sie wohlauf war. Dank des beharrlichen Handelns von Roland Walder konnte der Betrugsversuch verhindert werden.

Wie kann man sich schützen?

Die Polizei rät folgendes:

• Telefonate, bei denen Geldsummen gefordert werden, sofort abbrechen

• Auf keine Diskussionen einlassen und dem Gegenüber klar machen, dass auf keine Forderungen eingegangen wird

• Nicht unter Druck setzen lassen

• Den betroffenen Verwandten unter der üblich verwendeten Nummer kontaktieren

• Umgehend Anzeige über den Notruf 133 erstatten