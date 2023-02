EU Nehammer erhöht Druck bei EU-Finanzierung von Grenzschutz

Kanzler Nehammer spricht zur Presse vor dem EU-Gipfel Foto: APA/BKA

B undeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) macht weiter Druck bei EU-Finanzierung für Grenzschutz. Mit einem Entwurf der Abschlusserklärung, der am Abend den EU-Staats- und Regierungschefs zu Migration vorlag, zeigte sich Nehammer noch nicht zufrieden. "Es muss noch stärker werden im Ausdruck, dass tatsächlich Hilfe passiert", forderte der Kanzler am Donnerstag am Rande des EU-Sondergipfels. "Wir brauchen einen Unterschied zu dem, was vorher war."