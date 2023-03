Regierungspolitik Nehammer hält Rede "zur Zukunft der Nation"

Der Kanzler will einen Zukunftsplan erarbeiten lassen. Foto: APA/GERD EGGENBERGER

Ö VP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer hält am Freitag eine Rede "zur Zukunft der Nation". Ihm schwebt ein Zukunftsplan "Österreich 2030" vor, an dem Expertinnen und Experten sowie Politiker aus unterschiedlichen Fachbereichen mitwirken sollen, wie es im Vorfeld hieß. In der rund einstündigen Ansprache in der Wiener Eventlocation "Thirty Five" im 35. Stock der Twin Towers am Wienerberg will Nehammer die Ziele dazu definieren.