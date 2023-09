Politische Bewegungen Grüne Abgeordnete Neßler kritisert Nehammer heftig für Video

Neßler attackiert Kanzler wegen Video scharf. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Werbung

D as aufgetauchte Video von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Samstag zu heftiger Kritik in den Reihen des grünen Koalitionspartners geführt. Die Äußerungen Nehammers seien "an Zynismus nicht zu überbieten", der Kanzler habe "voller Verachtung und Realitätsferne" über von Armut gefährdete Familien geredet, sagte die Tiroler Nationalratsabgeordnete Barbara Neßler im Rahmen einer grünen Bezirksversammlung in Innsbruck.