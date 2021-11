Omikron: Vorerst kein Fall in Niederösterreich

In Niederösterreich ist bisher kein Fall der Omikron-Coronavariante bekannt. Bisher wurden 14 Personen, die vor Inkrafttreten der Novelle der Einreiseverordnung aus Südafrika zurückgekommen sind und sich via Hotline 1450 gemeldet haben, negativ getestet, teilte NÖ Sanitätsdirektorin Irmgard Lechner am Montag auf APA-Anfrage mit.