Neue Herausforderung Schöpf unterschreibt bei Vancouver Vertrag bis 2024

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Schöpf hat in Kanada eine neue Herausforderung gefunden Foto: APA/AFP

A lessandro Schöpf setzt seine Fußball-Karriere in Kanada fort. Der 32-fache ÖFB-Teamspieler unterzeichnete am Mittwoch beim Vancouver Whitecaps FC einen bis 2024 gültigen Vertrag. Der Club hat zudem eine Option für eine einjährige Verlängerung. Der 28-jährige Tiroler, der als erster Österreicher überhaupt in Vancouver sein Glück versucht, war zuletzt bei Arminia Bielefeld tätig und verließ den Club nach dem Abstieg aus der deutschen Bundesliga ablösefrei.