Kanzler Kurz startet Sommertour .

Die ÖVP startet in den Sommer mit einer neuen Kampagne und einer Tour durch Österreich. Die Schlagworte der Sommerkampagne lauten "#mitneuerkraft", gemeinsam und miteinander. "Endlich können wir wieder Menschen in echt treffen und uns in die Augen schauen", sagte der Sprecher der "türkisen Bewegung" Peter L. Eppinger bei der Präsentation der Sujets am Freitag in der Politische Akademie der ÖVP. Zu sehen ist Parteichef und Kanzler Sebastian Kurz im Gespräch mit Menschen.