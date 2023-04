Kommunales Neue Regeln für E-Scooter in Wien verzögern sich

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Für E-Scooter-Fahrer soll es künftig strengere Regeln geben Foto: APA/THEMENBILD

Werbung

E in Streit um Konzessionen verzögert den Start für strengere Regeln für die Benutzung von E-Scootern in Wien. Mit Mai hätten die Gefährte etwa nicht mehr auf Gehsteigen abgestellt werden dürfen, auch die Zahl der Leih-E-Scooter hätte weiter reduziert werden sollen. Ein Bewerber hat nun aber Einspruch im Vergabeverfahren der Stadt erhoben. Strengere Regeln sollen trotzdem noch im Laufe des Mai kommen, hieß es am Mittwoch aus dem Büro der zuständigen Stadträtin Ulli Sima (SPÖ).