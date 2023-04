Forschung Neuer DÖW-Chef sieht bei FPÖ Rechtsextremismus-Problem

Neuer DÖW-Leiter Andreas Kranebitter kritisiert FPÖ Foto: APA/US HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM

A ndreas Kranebitter, der neue Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW), sieht bei der FPÖ im Kern und nicht nur an den Rändern ein "Rechtsextremismus-Problem". Kritik übte er auch an der ÖVP wegen der Zusammenarbeit mit der FPÖ in Niederösterreich. Der studierte Soziologe und Politikwissenschafter hat mit dem heutigen 1. April die Leitung des DÖW übernommen.