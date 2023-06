Volkswirtschaft Neuer Weltbank-Chef will Privatsektor stärker einbeziehen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Weltbank-Präsident Ajay Banga/Archivbild Foto: APA/Reuters

Werbung

D er neue Weltbank-Präsident Ajay Banga will einem Medienbericht zufolge den Privatsektor stärker in den Kampf gegen die Armut und den Klimawandel einbeziehen. "Wenn wir Armut bekämpfen und gleichzeitig einen lebenswerten Planeten haben wollen, dann reicht staatliches Geld nicht aus - oder das Geld gemeinnütziger Organisationen. Auch nicht das multilateraler Banken. Wir brauchen Billionen. Wir müssen den Privatsektor einbeziehen", so Banga laut einem "Welt am Sonntag"-Bericht.