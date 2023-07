Fußball Neues Blau-Weiß-Stadion erhält Zulassung für Bundesliga

Das neue Blau-Weiß-Stadion im Testspiel gegen Eindhoven Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

B lau-Weiß Linz hat für seine Arena die Stadionzulassung für die Fußball-Bundesliga erhalten. Wie der Aufsteiger am Freitag mitteilte, wurde nach umfangreichen Besichtigungen und Berichten der Liga vom Senat 3 festgestellt, dass im Hofmann Personal Stadion sämtliche A-Kriterien für Bewerbspiele in der höchsten Spielklasse erfüllt sind. Die neue Spielstätte wurde in 20 Monaten erbaut und bietet Platz für 5.595 Zuschauer. Die Kosten für den Komplex betrugen 44 Millionen Euro.