Skispringerin Kramer Dritte - 61. Sieg für Takanashi

Am Samstag fehlten Kramer (91,5 m/89,5 m) etwas mehr als sieben Punkte auf Weltcuprekordlerin Takanashi (95/89), die ihren 61. Erfolg feierte. Auch Bogataj (93,5/88) war für den vor Weihnachten in Ramsau erfolgreichen ÖSV-Jungstar diesmal außer Reichweite. Die Slowenin lag 2,3 Zähler vor ihr. Kramer, die im neunten Saisonbewerb ihren achten Podestplatz schaffte, durfte sich aber mit dem Sieg in der zweiteiligen Silvester-Tour vor der Slowenin Nika Kriznar und Takanashi trösten. Im Gesamtweltcup führt sie bereits 232 Punkte vor der Deutschen Katharina Althaus.

Die dreimalige Ljubno-Gewinnerin Daniela Iraschko-Stolz wurde im zweiten Bewerb Sechste, Eva Pinkelnig Zehnte. Jacqueline Seifriedsberger kam an die 15. Stelle, Sophie Sorschag an die 18. Lisa Eder verpasste als 31. den Finaldurchgang.

Aufgrund des pandemie-bedingten Ausfalls von zwei Japan-Weltcups geht es erst in vier Wochen weiter. Die Olympianominierung muss vorher erfolgen. Wie Kramer haben auch Iraschko-Stolz und Pinkelnig ihre Plätze sicher. Um das letzte Ticket streiten sich Eder und Seifriedsberger. Die erst in Ljubno eingestiegene Sorschag und die wegen Formschwäche fehlende Chiara Kreuzer sind hingegen wohl aus dem Rennen. In Willingen stehen Endes Monats die zwei letzten Bewerbe vor den Winterspielen in Peking auf dem Programm.