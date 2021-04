Der 65-Jährige wurde operiert und befand sich am Freitag weiter im Spital. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat ein psychiatrisches Gutachten beauftragt, sagte ein Sprecher.

Entsetzte Reaktionen Bluttat in Neulengbach: Frau tot, Mann festgenommen

"Es gibt Anhaltspunkte, die es erforderlich machen, ein Gutachten zur Frage der Zurechnungsfähigkeit in Auftrag zu geben", hieß es von der Anklagebehörde. Ein Ergebnis wird in einigen Wochen erwartet. "Wir haben einen Antrag auf Untersuchungshaft oder vorläufige Anhaltung gestellt", berichtete der Sprecher weiter. Gegen den 65-Jährigen wird wegen Mordes ermittelt. Wann er befragt werden kann, war laut Exekutive aufgrund seines Gesundheitszustandes vorerst nicht absehbar. Beamte der Justizwache haben die Bewachung im Krankenhaus übernommen.

"Der Mann hat bei seiner Festnahme gesagt, dass er für den Tod der Frau verantwortlich ist", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Der Ablauf stand vorerst nicht fest. "Dazu muss er erst befragt werden", erklärte der Sprecher. Auch das Motiv soll durch die Einvernahme geklärt werden. Das Landeskriminalamt Niederösterreich führt die Ermittlungen.

Die Frau soll nach Polizeiangaben am Mittwoch durch Schläge mit einem Hammer auf ihren Kopf und durch Messerstiche und Schnittverletzungen im Halsbereich getötet worden sein. Ein genauer Tatzeitpunkt war vorerst nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat eine Obduktion angeordnet, ein Ergebnis wird Anfang kommender Woche erwartet.

Der Mann soll sich selbst Verletzungen am Kopf, am Hals, an Unterarmen und Beinen zugefügt haben. Er wurde am Donnerstag festgenommen und ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert. Nach einer Operation befand sich der österreichische Staatsbürger am Freitag weiterhin in ärztlicher Behandlung.

SPÖ und Frauenring für fordern Fallkonferenzen

Nach der bereits achten Tötung einer Frau durch ihren männlichen Partner oder Ex-Partner in diesem Jahr haben SPÖ und Frauenring am Freitag vor allem die sofortige Umsetzung der gesetzlich verankerten Fallkonferenzen gefordert. "Bitte warten wir nicht länger, sondern bauen wir die Frauenberatungsstellen und Hilfseinrichtungen in Österreich massiv aus", so SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek. "Die Politik muss handeln", verlangte die Frauenring-Vorsitzende Klaudia Frieben.

"Worte des Bedauerns helfen nicht und machen tote Frauen nicht mehr lebendig! Worte des Bedauerns helfen hinterbliebenen und unversorgten Kinder nichts", betonte Frieben zur jüngsten derartigen Bluttat an einer 64-Jährigen in Neulengbach. Der Frauenring forderte weiters einen Gewaltschutzgipfel mit allen im Gewaltschutz tätigen Organisationen, die sofortige Umsetzung der Istanbul-Konvention sowie 228 Millionen Euro (inflationsangpasst) pro Jahr für Gewaltschutz und Gleichstellungspolitik.

Zudem solle es eine Joboffensive in der Gewaltprävention durch personelle Aufstockung und eine Regierungskampagne gegen Gewalt geben, wurde in der Frauenring-Aussendung verlangt. Auch die SPÖ plädierte in einer Pressemitteilung für einen raschen Ausbau der Frauenberatungsstellen und Hilfseinrichtungen. "Wer Hilfe braucht, muss diese rasch bekommen. Lange Wartezeiten sind gefährlich. Der Schutz von Frauen muss endlich oberste Priorität haben", betonte Heinisch-Hosek.