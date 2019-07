Paar benutzte funktionsfähige Granate als Türstopper .

In einem Haus in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) hat ein betagtes Paar über längere Zeit hinweg eine funktionsfähige Granate als Türstopper verwendet. Nachdem die Besitzerin am Montag der örtlichen Polizeiinspektion die Existenz des Relikts aus dem Zweiten Weltkrieg gemeldet hatte, rückte der Entminungsdienst an, bestätigte die Exekutive am Mittwoch einen Bericht der "Kronen Zeitung".