Neun Medaillen für Team Aigner

„Jetzt kann ich einen auf Michaela Dorfmeister machen“, lächelte Veronika Aigner nach ihrer zweiten Goldmedaille, die sie mit Schwester Elisabeth als Guide holte, in Anlehnung an die Doppelolympiasiegerin aus Purgstall.

Auch Schwester Barbara gewann in Peking gemeinsam mit Guide Klara Sykora zwei Medaillen. Überflügelt wurden die Aigner-Frauen nur von Bruder Johannes. Hansi, wie der 16-jährige HAK-Schüler genannt wird, dient nämlich fortan für alle österreichischen Skifahrer als Vorbild. Zweimal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze – kein Alpiner holte bei einer Großveranstaltung mehr Medaillen als der Gloggnitzer.

Paralympics Erfolgreiches ÖPC-Team feierlich am Flughafen empfangen

Woher die Aigners das Talent zum Skifahren haben, kann Johannes nicht so genau sagen: „Mama und Papa können zwar Ski fahren, aber jetzt nicht außerordentlich gut.“ Den Grundstein zum Aigner’schen Skiwunder legte Elisabeth Aigner, die in der Skischule Semmering lernte, später die Skihauptschule Lilienfeld besuchte und den jüngeren Geschwistern als Vorbild diente. Anders als Elisabeth, sind ihre Geschwister Veronika, Barbara und Johannes sehbehindert. Johannes’ Sehleistung liegt bei acht Prozent.

"So ähnlich wie beim Rallye-Fahren"

Was er damit auf der Piste wahrnimmt? „Ich kann Matteo stark verschwommen erkennen, orientiere mich an seinem roten Leiberl.“ Matteo Fleischmann ist der Guide, der Johannes auch über Funk Anweisungen gibt: „Irgendwie so ähnlich wie beim Rallye-Fahren.“ Fleischmann strebte bis vor wenigen Jahren selbst eine Solo-Skifahrerkarriere an, gehörte dem NÖ-Landeskader an. „Es gab Unstimmigkeiten mit dem Verband und ich wollte dann eigentlich Skilehrer werden.“

Zum Team Aigner brachte ihn seine Freundin Klara Sykora, die mit Schwester Barbara bereits ein Team bildete. Mit Matteo als „Vorfahrer“ klappte es für Johannes auf Anhieb. Und die beiden wollen auch in den nächsten Jahren ein Team bilden. Die Ziele? „Noch mehr in die Speed-Bewerbe eintauchen“, beschreibt Johannes. Privat will er die HAK Waidhofen erfolgreich abschließen und dann „beim Zoll unterkommen“, um optimale Voraussetzungen für sein Sportlerleben zu schaffen. Dort gibt’s noch keine sehbehinderten Sportler. „Es gibt aber positive Signale.“ Es gab bis jetzt auch keine Sportler, die fünf Medaillen bei Paralympics gewannen.