Neurologische Probleme Covid-19 als "Brandbeschleuniger" für Vorerkrankungen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Viele Klagen über neurologische Probleme nach überstandener Infektion Foto: APA

E in Jahr nach überstandener Covid-19-Infektion klagen zwei Drittel der Patienten über Nervensystem-Erkrankungen, berichteten Mediziner Montag bei einer Pressekonferenz in Wien anlässlich einer Neurologen-Fachtagung in Graz.