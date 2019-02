Feuerwehr vor wochenlangem Kampf gegen Waldbrand .

Die Feuerwehr in Neuseeland bereitet sich auf einen wochenlangen Kampf gegen einen riesigen Waldbrand vor. In dem betroffenen Gebiet an der Nordspitze der Südinsel herrsche große Hitze, sagte Feuerwehrchef John Sutton am Montag vor Journalisten. Auch wenn die Brandbekämpfung vorankomme, "werden Feuerwehrleute mit diesem Feuer bis weit in den März beschäftigt sein".