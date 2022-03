Neuseeland: Polizei räumt Camp von Impfpflicht-Gegnern

Bei der Räumung eines Zeltlagers von Impfpflicht-Gegnern in Neuseeland durch die Behörden ist es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Hunderte Beamte in Kampfausrüstung waren seit Mittwochfrüh im Einsatz, um das vor 23 Tagen vor dem Parlamentsgebäude in Wellington eingerichtete Camp aufzulösen. Etwa 65 Menschen wurden festgenommen und 50 Autos abgeschleppt. Ministerpräsidentin Jacinda Ardern zeigte sich wegen der Ereignisse traurig.

