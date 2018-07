70 Minuten gehen, 15 Minuten Pause. Vor sich das scheinbar endlose Eis, hinter sich der Schlitten mit (anfangs) 75 Kilo Gepäck. In dieser Tour ging es für Joachim Trimmel dahin: 28 Tage und 596 Kilometer lang. Mit sieben weiteren Abenteuerreisenden und zwei Guides absolvierte der Wiener Neustädter seine Polar-Expedition in Grönland.

Ohne Zwischenfälle - aber mit einschneidenden Erlebnissen, von umwerfend schön bis nicht ganz ungefährlich.

Ein Sturm, der mit 150 Stundenkilometern über das Eis fegte, zwang die Gruppe für anderthalb Tage ins Zelt. „An Schlafen ist in so einer Situation nicht zu denken“, schildert Trimmel im Gespräch mit der NÖN, „wir mussten auch alle zwei Stunden hinaus und das Zelt frei schaufeln.“ Wie entwickelt sich die Stimmung unter neun praktisch Fremden in einer solchen Extremsituation? „Die Gruppendynamik hat gepasst, wir hatten alle den gleichen Traum, das hat uns zusammengeschweißt.“

Der Lohn für das Ausharren während des Sturms: „Der Abend danach war besonders schön, wir haben zum ersten Mal um Mitternacht die Sonne über dem Horizont gesehen.“

Der Kontakt in die Außenwelt beschränkte sich für Trimmel auf die Wettermeldungen (inklusive Sturmwarnungen), die die Gruppe per Satelliten-Telefon aus Norwegen erhielt. „Nur einmal habe ich mir das Sat-Telefon ausgeborgt, um zu Hause Bescheid zu sagen, dass alles in Ordnung ist.“

Körperlich haben sich die Strapazen bemerkbar gemacht: „Ich habe fünf Kilo abgenommen“, sagt Trimmel. „6.000 Kalorien hätten wir pro Tag essen sollen, das geht sich aber gar nicht aus - ich habe versucht, auf 5.000 zu kommen.“

Auch am Geiste geht so eine Reise freilich nicht spurlos vorüber: „Du hast jeden Tag beim Marschieren zwölf Stunden Zeit zum Nachdenken - da bist du nach zwei Wochen eigentlich durch, hast aber noch zwei Wochen vor dir. Du kannst dir wirklich Gedanken machen darüber, was in deinem Leben passt und was nicht ganz passt.“

Ein Entschluss, den Trimmel beim Gehen am Eis fasste, wurde schon bei der Rückkehr in der Zivilisation in die Tat umgesetzt: Der Mittdreißiger machte seiner Freundin noch in Island einen Antrag, in einem Jahr soll geheiratet werden. Ob die Hochzeits- auch zur Abenteuerreise wird, steht noch nicht fest ...