Pröll hält nichts von gegenseitigen Schuldzuweisungen .

Niederösterreichs Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) ortet "eine schwierige Lage, in die die Republik aus bekannten Ursachen gekommen ist. Dennoch ist jetzt niemandem gedient, auch in Anbetracht der außergewöhnlichen Situation, sich in gegenseitigen Schuldzuweisungen zu ergehen", sagte er am Donnerstag zur APA.