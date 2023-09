Museen New Yorker Foto-Museum mit großer Marlene-Dietrich-Schau

Rund 250 Fotos der legendären Schauspielerin sind zu sehen Foto: APA/dpa

Werbung

R und 250 Fotos der legendären Schauspielerin und Sängerin Marlene Dietrich (1901-1992) zeigt eine neue Ausstellung in New York. Die Schau "Play the Part: Marlene Dietrich" im renommierten Foto-Museum International Centre of Photography (ICP) im Szene-Viertel Lower East Side in Manhattan präsentiert Werke von Fotografen wie Eve Arnold, Cecil Beaton, Lee Miller, Irving Penn und Edward Steichen.