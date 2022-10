Korruptionsvorwurf Neymar muss persönlich vor Gericht erscheinen

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Neymar droht Haftstrafe Foto: APA/dpa

B rasiliens Fußball-Star Neymar muss in dem am Montag gegen ihn beginnenden Prozess nach einem Bericht der französischen Zeitung "Le Parisien" persönlich vor dem Landgericht in Barcelona erscheinen. Beim Strafverfahren geht es um mutmaßliche Unregelmäßigkeiten beim Wechsel des Profis vom FC Santos zum FC Barcelona im Sommer 2013. Neymar (30), am Sonntagabend mit Paris Saint-Germain gegen Olympique Marseille im Einsatz, hat die Vorwürfe bereits zurückgewiesen.