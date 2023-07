Fußball Neymar nach illegalen Bauarbeiten auf Anwesen bestraft

Neymar kann über die Geldstrafe wohl nur lächeln Foto: APA/Reuters

B rasiliens Fußball-Star Neymar muss wegen Verstößen gegen Umweltauflagen eine Millionenstrafe zahlen. Bei den Bauarbeiten an einem künstlichen See auf dem Luxus-Anwesen des Stürmers von Paris Saint-Germain wurde gegen diesbezügliche Auflagen verstoßen. Neymar muss nun umgerechnet etwas über drei Millionen Euro Strafe zahlen, wie die Behörden der Stadt Mangaratiba südlich von Rio am Montag mitteilten.

Bauarbeiter hatten an Neymars Anwesen u.a. einen Fluss umgeleitet und Grabungsarbeiten durchgeführt. Alles verlief offenbar ohne Genehmigung. Obwohl das Gelände gesperrt wurde, feierte der Fußballprofi dort noch eine Party. Das Umweltamt kündigte daraufhin an, dass sich die Geldstrafe dadurch erhöhen werde. Neymar kann gegen die Geldstrafe noch Einspruch einlegen.